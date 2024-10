La santé publique doit être une priorité pour les organisations internationales, selon Bassirou Diomaye Faye

La répétition des épidémies et des pandémies montre qu’il est nécessaire d’inscrire les questions de santé publique dans l’agenda des institutions internationales, a soutenu le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, vendredi, à Dakar.



‘’C’est un combat commun que nous devons tous mener. La recrudescence des épidémies et des pandémies nous rappelle notre vulnérabilité commune et la nécessité d’inscrire en permanence les questions de santé publique dans l’agenda international’’, a dit M. Faye en présidant la cérémonie de clôture de la septième édition du Forum Galien Afrique, rapporte l'APS.



Des chercheurs, des experts en climat, des dirigeants d’organisations internationales et des étudiants prenaient part à cette rencontre depuis mardi.



Bassirou Diomaye Faye juge ‘’crucial d’investir dans la recherche et l’innovation pour faire face aux défis présents et futurs, dans un environnement climatique de plus en plus difficile’’.



Il signale que ‘’les périls liés au réchauffement climatique affectent nos pays et se sont même aggravés dans plusieurs régions du continent’’.

M. Faye estime que c’est une priorité de combattre ces périls, car les inondations, par exemple, compromettent l’éducation des enfants et compromettent les récoltes.



‘’Le Sénégal n’échappe à ces calamités’’, a-t-il souligné en saluant l’engagement du Forum Galien Afrique en faveur de la promotion des politiques de santé publique.



‘’Les recommandations de vos échanges sont prometteuses. Elles viendront assurément enrichir le travail entamé par les acteurs multisectoriels nationaux et continentaux de la recherche’’, a poursuivi le chef de l’État.



La réunion du Forum Galien Afrique portait sur ‘’les actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales’’. Les sept éditions de son forum annuel se sont déroulés à Dakar, précise la même source.