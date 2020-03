La seule radio du centre de santé de Kédougou en panne : les malades effectuent 230 km pour se rendre à Tambacounda Les malades de Kédougou sont dans le désarroi. Pour cause, le seul appareil de radiologie du centre de Kédougou est en panne depuis plusieurs mois. Selon Fodé Danfakha, le chef de service du centre, la sur-utilisation de l’appareil est la cause de la panne et la réparation nécessite 10 millions de francs Cfa. Une somme dont ne dispose pas pour l’heure la structure de santé. En attendant, les malades sont obligés d’effectuer 230 km de route pour se rendre à Tambacounda, pour effectuer une radio et se faire soigner.

