La situation de l’emploi au Sénégal se détériore : les chiffres préoccupants de l’ANSD pour le second trimestre 2024 L'économie sénégalaise traverse une période difficile, marquée par des signaux alarmants, notamment en matière d'emploi. Selon les derniers rapports, le taux d’activité et d’emploi ont enregistré une baisse notable durant le second trimestre de 2024, tandis que le taux de chômage a atteint un niveau inquiétant. Nous rapporte iGFM

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà tiré la sonnette d’alarme concernant la situation économique et financière du pays. À son tour, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dresse un tableau sombre en matière d'emploi, dans son dernier rapport sur la période d’avril à juin 2024.



Le taux de chômage s’établit à 21,6%, en hausse par rapport aux 18,6% enregistrés à la même période en 2023, soit une augmentation de 3 points de pourcentage, selon l’ANSD.



De ce rapport iGFM relève aussi qu’en parallèle, le taux d’activité a chuté de 5,9%, pour se fixer à 57,6% au second trimestre 2024, contre 63,5% un an auparavant, d'après l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES). Cette baisse témoigne d’un recul de la participation de la population active sur le marché du travail.



Le taux d’emploi, qui représente la proportion des personnes ayant un emploi parmi celles en âge de travailler, a également connu une diminution notable, passant de 46% au deuxième trimestre de 2023 à 40,8% en 2024, soit une baisse de 5,2%.



L’emploi salarié n’échappe pas à cette tendance négative. Il représente 36,1% au second trimestre 2024, contre 37,4% un an plus tôt, soit un recul de 1,3%.



Ces indicateurs reflètent une crise persistante dans le secteur de l’emploi au Sénégal, nécessitant des mesures urgentes pour redresser la situation et stimuler la création d’emplois.



