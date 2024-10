La société SETAO fait une perte de 315 millions FCFA au premier semestre 2024.

Par rapport au premier semestre 2023 où elle se situait à -986 millions FCFA, cette perte connait une diminution de 68%.



Concernant le chiffre d’affaires des six premiers mois de l’exercice 2024, il s’élève à 582,3 millions de F CFA, en baisse de 88 % par rapport à la même période en 2023. <<L’avance de démarrage du projet des travaux préliminaires de l’aéroport d’Abidjan ayant été versée en juin 2024, les travaux ont démarré à la fin du mois de juin 2024>>, avance la direction de l’entreprise comme explication à la forte baisse du chiffre d’affaires.



Quant au résultat d’exploitation, il a enregistré aussi une contraction de 323 millions, passant de - 909 millions FCFA au premier semestre 2023 à -585 millions FCFA un an plus tard.



La même tendance baissière est notée au niveau du résultat des activités ordinaires avec une régression de 64%, à -314,7 millions de FCFA contre -881 millions FCFA au premier semestre 2023.



En perspectives, la direction de la SETAO note que <<le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2024 est estimé à 2,5 milliards FCFA.>>



