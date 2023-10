La société SIMPA S.A recherche 10 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

Les emprunts obligataires par placement privé sont ceux qui font l’objet d’un placement de gré à gré piloté par la société de gestion et d’intermédiation (SGI) arrangeur et chef de file de l’opération.



La période de souscription va jusqu’au 16 octobre 2023. La date de jouissance est fixée au plus tard cinq jours ouvrés après la clôture de l’opération.



Selon la direction de SIMPA SA, étant <<riche de plus de 60 années d’expérience et référence majeure dans le secteur du packaging en Afrique de l'Ouest, l’entreprise s’est fixée comme objectif le renforcement de sa position de leader>>. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, poursuive-t-elle, SIMPA SA envisage la mobilisation d’un montant global de 10 milliards F CFA à travers l’émission d’un emprunt obligataire par placement privé.



Les fonds qui seront levés serviront à mener des projets d’investissement d’environ 6 milliards FCFA à travers l’acquisition de matériel de presse injection, de machine de recyclage solvant et de procéder au refinancement d’une partie des engagements bancaires à hauteur de 4 milliards FCFA.



Pour les nécessités de celle-ci, 1000 obligations SIMPA SA 7,25% 2023-2031 de valeur nominale 10 000 FCFA ont été émises par l’émetteur.

La durée de l’emprunt est de huit ans dont une période grâce en capital de trois ans.



Les intérêts au taux fixe de 7,25% seront payés semestriellement six mois après la mise à disposition des fonds. Le remboursement du capital se fera sur la base d’un amortissement linéaire constant, avec un différé portant sur les trois premières années. Au-delà de la 3ème année, le remboursement du principal de l’emprunt obligataire par placement privé sera effectué semestriellement et de manière linéaire à partir de la 4ème année.



Les obligations émises par SIMPA SA ne feront l’objet d’aucune cotation.



Selon les comptes 2020, 2021 et 2022 vérifiés par le commissaire aux comptes, la société SIMPA SA a beaucoup amélioré ses principaux soldes caractéristiques de gestion. Ainsi, au 31 décembre 2022, la Simpa SA a réalisé un résultat net excédentaire de 945 millions de FCFA contre un résultat net déficitaire de -1,279 milliard de FCFA au 31 décembre 2021 et -5,635 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.



Son chiffre d’affaires s’est établi à 33,914 milliards de FCFA contre 29,513 milliards de FCFA en 2021, soit une progression de 15%.



Quant à la valeur ajoutée, elle s’est accrue de 35% à 6,794 milliards de FCFA contre 5,042 milliards de FCFA en 2021.

Pour sa part, l’excèdent brut d’exploitation a progressé de 64% entre 2021 et 2022, se situant respectivement à 2,454 milliards de FCFA et 4,015 milliards de FCFA.



De son côté, le résultat d’exploitation a fait un grand bond de 824%, passant de 272 millions de FCFA en 2021 à 2,512 milliards de FCFA.



Le résultat des activités ordinaires passe d’une situation déficitaire de 1,278 milliard de FCFA en 2021 à une situation excédentaire de 950 millions de FCFA un an plus tard.



