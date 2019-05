« La société civile n’existe pas au Sénégal, ce sont des politiciens… » dixit Pape Samba Mboup

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Pape Samba Mboup semble confirmer Me Abdoulaye Wade, qui accusait à l’époque, la société civile sénégalaise d’être politique. Selon lui, ce sont des politiciens qui s’en réclament.



« La société civile est un fourre-tout. Quand on crée un gouvernement, on dit que la société civile y a place. Quand il y a dialogue, la société civile dit ‘’je suis là’’, on sait que ceux-là, membres de la société civile, roulent pour des partis politiques sans le dire. Il faut dire la vérité. Il faut qu’on règle beaucoup de problèmes dans ce pays.



Pour moi, la société civile, c’est la femme qui vend des cacahuètes aux coins de la rue chez moi, c’est le talibé, entre autres. Ces gens ne pensent pas à la politique, ils ne sont derrière aucun parti.



La société civile au Sénégal n’existe pas. Ce sont des politiciens qui s’en réclament. Je ne peux pas savoir qui est la société civile au Sénégal », lâche-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos