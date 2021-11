Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La solution c’est de pardonner - ALBUM - MBALAX ( Youssou Ndour ) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 17:11 | | 0 commentaire(s)| « Qui ne pardonne pas, ne sera pas pardonné ». Dans la vie, apprenons à passer l’éponge et à avancer. Ne nous laissons pas ronger par les sentiments de rancœur, de haine ou de vengeance qui sont le plus souvent le fruit de notre incapacité à pardonner. Oublier n’est pas facile. Je vous le dis. C’est difficile et pour trouver l’antimissile : Pardonnez !



Oublier , n’est pas facile

Je vous dis, c’est difficile

Et pour trouver l’antimissile

Lu ñu la def , lu mu rëy , rëy ,

Faut savoir pardonner



Oublier , n’est pas facile

Je vous dis, c’est difficile

Et pour trouver l’antimissile

Lu ñu la def , lu mu rëy rëy ,

faut savoir pardonner



Oublier , n’est pas facile

Je vous dis, c’est difficile

Et pour trouver l’antimissile

Lu ñu la def , lu mu rëy rëy ,

faut savoir pardonner



Oublier, n’est pas facile

Je vous dis, c’est difficile

Et pour trouver l’antimissile

Lu ñu la def, lu mu rëy rëy ,

faut savoir pardonner



La solution c’est de pardonner

Lu mu jafe jafe jafe , nga jéggël é

Dire la vérité et pardonner,

Dire la vérité et pardonner



Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë ,

billaay Dëgg lë

Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë ,

billaay Dëgg lë

Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë , Dëgg lë ,

billaay Dëgg lë

Dire la vérité , pardonner



Ñakk jéggléenté bi, moo indi ray ante bi

Il s’agit de pardonner, moo indi ray ante bi

Ken du forcer porte bi, mooy indi ray ante bi

Je pense que c’est la solution

I think this is the solution

On peut tou-jours pardonner

We can al-ways forgive

We can forgive , let’s forgive



Li metti mooy , ray ante bi

Li metti mooy , ray ante bi

Li metti mooy , ray ante bi

Xaw ma ku ko njëkk é ,

walla ku ko mujj é

Li metti mooy , ray ante bi

Xaw ma ku ko njëkk é ,

walla ku ko mujj é

Li metti mooy , ray ante bi

Li metti mooy , ray ante bi





Na na na naa ; na na na na naa ; na na na na naa ;

Na na na na na ; na na na

Na na na naa ; na na na na naa ; na na na na naa ;

Na na na na na ; na na na

Xaw ma ku ko njëkk é ,

walla ku ko mujj é

Li metti mooy , ray ante bi

Xaw ma ku ko njëkk é ,

walla ku ko mujj é

Li metti mooy , ray ante bi

Na na na naa ; na na na na naa ; na na na na naa ;

Na na na na na ; na na na

Na na na naa ; na na na na naa ; na na na na naa ;

Na na na na na ; na na na



