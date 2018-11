La sortie de l'album "Respect" de Youssou Ndour reportée au 30 Novembre

Le deuil qui frappe la famille suite au décès de Adja Katy Cissé, mère de Birane Ndour, fait reporter l’album « Respect » de Youssou Ndour dont la sortie était prévue le 28 novembre.



La nouvelle date retenue est le 30 Novembre. Dans moins de 5 jours.



Youssou Ndour abonné au label « production de haute facture » a bâti sa réputation depuis des années sur la qualité de son Beat. Cette fois-ci encore, des mélodies et sonorités aux senteurs locales avec une savoureuse dose d’international vont faire danser les nombreux mélomanes. En tout cas, des oreilles indiscrètes qui ont écouté l’album ne cessent de saluer la qualité de ce nouvel album.



Respect à You ! pour avoir marqué le deuil et vivement le 30 novembre.



IGFM