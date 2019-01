La souffrance des 9 Thiantacounes prolongée

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Les 9 Thiantacounes de Medinatoul Salam vont encore s'arracher les cheveux. A moins d’une d’audience spéciale de Chambre criminelle qui n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, ils ne seront pas jugés avant le mois de février ; « ce sera peut-être au mois de mars prochain », nous confie une source proche du dossier, irritée par l’inertie des autorités judiciaires.



En fait, selon notre interlocuteur, pour le mois de janvier, le Parquet de Mbour n’a pas programmé une audience en Chambre criminelle. Le mois de mars semble plus probable pour la tenue de l’audience, n’en déplaise aux 9 inculpés. Pour leur combat dont le seul but est d’être jugés, les Thiantacounes qui observaient une grève de faim, ont recommencé à s’alimenter.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos