La sous-section Sustsas « And Gueusseum » de Louga fait monter la pression Composé de syndicats SUTSAS et du Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (Sudtm), "And Gueuseum" ne compte pas interrompre la lutte. En effet, la sous-section Sustas "And Gueuseum" de Louga a corsé la lutte à en croire Seynabou Ndiaye. Elle rappelle que leur syndicat exige l’ouverture sérieuse des négociations sur le régime indemnitaire et l’application des accords. « And Gueusseum » compte boycotter le programme de vaccination et toutes les activités dans la capitale du Ndiambour.

