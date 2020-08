La suppression de toutes les externalités positives autour du compteur de Senelec. Pendant la période d’exclusivité de 10 ans, non seulement Akilee fournit les compteurs mais elle fournit également les coffrets, les disjoncteurs et même la visserie. Or, ces derniers équipements sont vendus par la quincaillerie qui se trouve dans le quartier. Combien de pères de famille vivent du commerce de ces équipements ?Au nom de quoi, Senelec devrait-elle supprimer le bénéfice de 300 à 500 F CFA qu’un père de famille gagne sur la vente d’un disjoncteur et ce pendant 10 ans ? Qu’est-ce que ces commerçants vont faire de leur stock ? Non, ces derniers sont des sénégalais au même titre que d’autres et méritent d’être protégés par Senelec. Enfin, la DCMP qui est l’autorité en matière de marché public n’a jamais vu ce contrat ni été associée dans le processus de contractualisation.

