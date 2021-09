La tendance baissière se confirme :l’espoir de la fin de la 3e vague de la Covid-19 Durant ce long week-end, le Sénégal a enregistré 28 nouvelles contaminations au coronavirus, d’après le ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Le rythme de contamination du virus continue de baisser.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a dénombré hier, 5 nouveaux cas de covid-19, 14 nouvelles infections toutes causées par la transmission communautaire le dimanche, et 09 nouveaux cas le samedi.



Le taux de positivité se situe à moins de 1%. A la date d’hier, seuls 10 patients sont dans les services de réanimation. Aucun décès lié au covid19 n’a pas enregistré par le ministère de la Santé. D’où, au vue de la tendance baissière qui se confirme, l’espoir de voir la fin de la 3e vague de la Covid-19



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 747 cas positifs, dont 71 612 guéris, 1 855 décès et 279 sous traitement. La campagne de vaccination contre la covid-19 se poursuit. Le Sénégal a atteint 1 241 276 personnes vaccinées.

Avec « L’As »



