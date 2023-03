La tension baisse à l’hôpital de Kolda : Le Sames a réussi à éteindre le feu C’est une bonne nouvelle que partage « L’As » ! La délégation du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal(Sames) a réussi à éteindre le feu au centre hospitalier régional de Kolda.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 17:15

La direction et les travailleurs sont à couteaux tirés depuis belle lurette. En tournée dans le Sud du pays, le secrétaire général du Sames, Mamadou Demba Ndour et sa délégation ont trouvé une crise à l’hôpital régional.



Seulement, le secrétaire général du Sames a pu ramener les différentes parties à la table des négociations. Selon M. Ndour, une seconde réunion est prévue aujourd’hui autour du gouverneur de région.



