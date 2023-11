La tension monte à la gare routière de Kolda : Le Président des chauffeurs accusé d’avoir détourné 64 millions FCFA Le torchon brûle à la gare routière de Kolda entre le président du regroupement des chauffeurs et les membres de son association. Ces derniers jugent sa gestion opaque et gabégique et l’accusent d’avoir détourné 64millions de francs CFA. Pour entrer dans leur fonds, le collectif des chauffeurs et transporteurs de Kolda commune a porté plainte contre Bouly Diédhiou. Interrogé, ce dernier refuse d’apporter des réponses face aux accusations faites à son encontre.

Rien ne va plus entre le Président du regroupement des chauffeurs de Kolda, Bouly Diédhiou, et les membres de son association. Les deux parties sont à couteaux tirés. Tout est parti du non renouvellement de l’actuel bureau. «Le mandat de Bouly Diédhiou est complètement terminé.



Il a été élu en 2018 pour une durée de cinq (5) ans. Son mandat est fini en fin octobre passé. Et il veut créer un consensus. Et dans ce consensus, il a regardé tous ceux qui lui sont favorables pour tenir un soi-disant consensus. Ce qui n’est pas normal», dénonce le porte-parole du collectif des chauffeurs et transporteurs de la commune de Kolda.



Lamine Kane Baldé de marteler que «Bouly Diédhiou est en train de manigancer. Nous lui demandons de venir à la table de la négociation, afin que nous puissions organiser les élections. Celui qui va gagner, on le laisse gouverner. Ce que Bouly Diédhiou ne veut pas entendre de ses oreilles. Nous, les chauffeurs et transporteurs de la commune de Kolda, ne le considérons pas comme notre président. Parce qu’il est illégal et illégitime. Son mandat est terminé et il ne peut pas avoir, ni détenir, encore moins brandir un document qui prouve qu’il est encore président»



A Kolda commune, le secteur du transport risque d’être paralysé, si rien n’est fait. Le collectif des chauffeurs et transporteurs accuse aussi le président Bouly Diédhiou de détournement de deniers. « Depuis cinq ans, il n’a fait qu’un seul compte rendu



Dans ce premier compte rendu, Bouly Diédhiou nous dit que, de 2018 à 2019, il a généré 28 millions de francs répartis comme suit : 21. 459 000 francs CFA pour les horaires, 3. 600.000 francs pour les bons d’entrées, 1.440.000 francs pour les maraudages et 1.750.000 francs pour les toilettes. Ce qui fait un total de 28. 249.000 francs CFA», renseigne-t-il.



Il poursuit : «De 2018 à 2019, il a dépensé pour le fonctionnement 2.319.550 francs CFA, les interventions et contreventions, il a dépensé 3.788.400 francs, les dépenses pour les actions sociales, il dit qu’il a dépensé 4. 803.455 francs CFA, pour les constructions et équipements, il dit qu’il a dépensé 11.051.500 francs destiné à la construction d’un bâtiment au sein de la gare routière. Pour ses salaires et missions, il nous dit qu’il a dépensé 3.035 250 francs CFA. Ce qui fait un total de 24 998.155 francs CFA.’



En plus, souligne Lamine Kane Baldé, «après quatre (4) ans, Bouly Diédhiou se retrouve avec 64 millions de nos francs. Sur cet argent, il ne paie pas d’impôts ; il détient notre argent. Et il ne peut pas nous dire où se trouve notre argent. Or en réalité, lors de son accession à la tete de la gare routière de Kolda, en 2018, il y avait de cinq (5) horaires, mais aujourd’hui, on se retrouve avec 19 départs horaires au niveau de la commune de Kolda».



L’accusé refuse répondre aux accusations Lamine Kane Baldé d’ajouter que «parmi ces opérateurs, à lui seul Magna Diouf a payé 36 millions de nos francs avec des preuves à l’appui. Calculez combien ces horaires rapportent, désormais à Kolda, à raison de 20 mille francs CFA pour chaque Bus et chaque départ. Au vu de la gravité de la situation, nous avons déposé une plainte contre Bouly Diédhiou pour détournement fonds appartenant à autrui. Nous persistons et signons que «Bouly Diédhiou ne peut pas avoir des immeubles sur le dos des chauffeurs. Et nous disons niet à ça»



Interrogé, le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Kolda, Bouly Diédhiou, soutient qu’il n’apporte aucune réplique par rapport à toutes ces accusations faites contre lui.



