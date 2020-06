Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La tension monte entre Davido et Chioma : quand le père du chanteur s’en mêle! Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

La tension dans le couple Davido a dû monter jusqu’à susciter l’intervention du père de Davido. Ce dernier serait intervenu dans les affaires courantes mais très polémiques du jeune couple en vue d’apaiser leurs cœurs. L’information a été donnée par une blogueuse de renom, Cutie Jull.



Ça ne va pas entre Davido et Chioma. Du moins c’est ce qu’on sait des différents rebondissements dans leur couple accusant à chaque fois une certaine infidélité du célèbre chanteur nigérian ou encore de sa compagne. Et maintenant, le bruit court à propos d’une supposée intervention du géniteur de Davido dans la relation de son fils avec Chioma.



A en croire cette information soufflée par un activiste des réseaux sociaux du nom de Cutie Jull, les choses n’ont pas dû aller dans le bon sens dans le jeune foyer depuis un moment.



Selon lui, M. Adedeji Adeleke aurait réuni Davido et Chioma afin de leur faire entendre raison. «Je n’ai pas déshonoré mes parents, donc aucun de mes enfants ne me déshonorera», aurait-il fait savoir au jeune couple.



Les indiscrétions ont également rapporté que le couple Davido serait même venu à une phase de rupture en raison des nombreux sujets de discorde auxquels ils ont dû faire face ces derniers temps. Une dernière nouvelle que le couple a lui-même démenti à travers une vidéo sur Instagram.



