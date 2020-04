Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La tradition se brise, pas de partage de "ngalax" cette année au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 01:19 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion des fêtes de Pâques notamment le Vendredi saint, vendredi qui précède le dimanche de Pâques, marquant le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, les chrétiens avaient l'habitude de distribuer des repas aux non-chrétiens.

Des actes symboliques qui visent à renforcer la cohésion sociale entre les différentes confessions religieuses au Sénégal.

Mais à cause des mesures sanitaires prises par le ministère de la santé et de l'action sociale, pour endiguer la pandémie, les non chrétiens devront pour la première fois depuis des années se passer du fameux "Ngalax" qui était très prisé d'ailleurs par tous. Cet excellent mélange de mil, de pâte d’arachide, de pain de singe, de sucre, de noix de coco, de raisin etc... qui faisait rêver tout le monde.

Mais malheureusement privé de tous cette année, la non préparation du "ngalax" a révolté plus d'un, c'est le cas de Bonaventure Sagna, un journaliste qui déplore la situation actuelle, après avoir salué la communion qui est née de ce partage. Il a par la même occasion indiqué qu'il aurait préféré préparer et distribuer les repas comme il se doit, comme à l'accoutumé. Mais il s'est résigné en suivant tout bonnement les recommandations. Selon lui, la communion qui existe entre n'existe nulle part ailleurs.

La vendredi saint est férié dans un grand nombre de pays ou de régions dont une partie de la population est chrétienne, en Europe.





Ndeye Lissa Cissokho



