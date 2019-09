La traversée Dakar-Gorée: un palier pour le haut niveau... La natation est une des discipline les plus suivies à travers le monde. C'est une véritable passion pour les nageurs et même pour le public. Au Sénégal particulièrement, la célèbre traversée Dakar-Gorée a vu naître une grande famille réunie autour d'une discipline. L'international Malick Fall, plusieurs fois vainqueur de la traversée, en est une parfaite illustration.

Peut-on dire que "toutes les disciplines se valent" compte tenu des performances que l'une ou l'autre pourrait avoir si elle est suivie et les stratégies à entreprendre par ses dirigeants pour augmenter le nombre de ses adhérents ou encore, gagner des médailles...



Les Sénégalais sont naturellement amoureux de natation...!



Seulement, il reste beaucoup à faire pour hisser la natation à une place de choix. D'abord, il faudra formaliser l'accès aux licences et aux clubs de natation pour avoir des chiffres exacts sur le nombre de pratiquants.



Une stratégie de communication sur un agenda régulier de compétition serait pour inciter les jeunes à pratiquer davantage cette discipline. Mettre à leur disposition aussi, des infrastructures ultramodernes répondant aux normes internationale. Les autorités devraient penser à mettre en place, des écoles de natation pour avoir l'expertise nécessaire et assurer une bonne relève.



Grâce à la pratique régulière dans les lycées, collèges et autres établissements scolaires, les cas de noyade par année devrait connaître une baisse considérable dans les années à venir..

De simples amateurs très passionnés de natation, souvent favorisés par leur environnement, sont devenus par la suite, des professionnels très distingués sur les podiums internationaux: le cas de Malick Fall.



Avec la traversée chez les filles, ces dernières n'ont pas été en reste. Vous souvenez-vous de l'intenable Zeina Sahéli? Née le 13 septembre 1983, elle est une nageuse sénégalaise d'origine libanaise, spécialisée dans le sprint et a représenté le Sénégal sur 100 m nage libre aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney.



Elle avait pour ambition de devenir une vraie professionnelle; mais faute d'assistance technique et psychologique, elle a arrêté de manière prématurée.



Avec plus de suivi et une assistance plus assidue, la famille de la natation pourrait sans doute être agrandie et remporter d'innombrables médailles pour le Sénégal.











Ngaty Ndoye

