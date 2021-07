Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La troisième saison de la série "Infidèles", interdite de diffusion sur les chaînes TV nationales Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 14:58 | | 0 commentaire(s)| ...Vu les nombreuses /protestations reçues de Sénégalais contre la série "Infidèles", vu les extraits de la bande-annonce de la troisième saison de ladite série diffusée sur internet, considérant les manquements à la règlementation, notamment, l'article 11.6 du cahier des charges relatif aux productions interdites de diffusion...Après en avoir délibéré en sa séance de ce jeudi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a décidé d'interdire la diffusion de la bande-annonce de la saison 3 de la série "Infidèles" telle qu'elle est proposée sur internet et tout contenu de la série incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraintes à la morale et aux bonnes mœurs...D'aprés le Cnra, le non respect de la présente décision expose la ou les télévisons responsables, à des sanctions...

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel,





Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse ;

Vu la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA ;

Vu le Cahier des charges relatif à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale ;

Vu la plainte du Collectif des 48 plaignants contre la série « Infidèles », en date du 27 juillet 2021 ;

Vu les nombreuses autres plaintes/protestations reçues de sénégalaises et de sénégalais contre la série « Infidèles » ;

Vu les extraits de la bande annonce de la troisième saison de la série « Infidèles » diffusée sur Internet ;

Considérant les manquements à la règlementation, notamment l’article 11.6 du Cahier des charges relatif aux productions interdites de diffusion ;

Conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation applicable à la communication audiovisuelle ;





Après en avoir délibéré, en sa séance du 29 juillet 2021 ;









D E C I D E





Interdiction est faite aux télévisions de diffuser la bande annonce de la saison 3 telle qu’elle est proposée sur Internet et tout contenu de la série « Infidèles » :

incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs ;

constituant une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution ;

portant atteinte à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses.

Le non-respect de la présente décision, outre l’interdiction définitive de diffusion de la série « Infidèles » sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose la ou les télévisions responsable (s) aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA et par la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse.





La présente décision prend effet à compter de sa publication.









Pour l’Assemblée du CNRA









