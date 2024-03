La vague de soutien grandit pour Amadou Ba à Rufisque: vers une victoire éclatante le 24 mars 2024

Dans le cadre de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle imminente, le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, a été chaleureusement accueilli à Rufisque, au terrain HLM, ce mercredi. Une foule enthousiaste a réservé un accueil des plus fervents à l'ancien Premier ministre, scandant des slogans tels que « Amadou Ba, 5ème président ».



Lors de son discours, Amadou Ba a rappelé le programme spécial de désenclavement lancé il y a un mois à Rufisque, mettant en lumière les efforts entrepris en matière d'aménagement de voiries et d'entretien du réseau routier. Le candidat s'est engagé à ce que ces travaux soient menés à terme, promettant ainsi une amélioration significative des infrastructures locales.



S'adressant particulièrement aux jeunes, Amadou Ba a souligné son ambition de devenir le président de l'emploi, des jeunes et des femmes. Son discours a été marqué par un appel à l'unité et à la solidarité, exhortant les responsables politiques à s'unir en vue d'une victoire éclatante lors du scrutin du 2 mars.



Cette visite à Rufisque a été l'occasion pour Amadou Ba de galvaniser ses partisans et de consolider son soutien dans cette région clé du Sénégal. L'engouement observé lors de cet événement témoigne de l'adhésion croissante à sa candidature et de l'espoir qu'il suscite parmi la population locale.



En rassemblant une foule aussi enthousiaste et en réaffirmant ses engagements envers le développement et l'emploi, Amadou Ba semble déterminé à conquérir le cœur des Sénégalais et à mener le pays vers un avenir prometteur.