La vérité sur le nom du fils de "Diop Iseg"- Quand le frère de Dieyna confirme les écrits de Dakarposte et dément "L'Observateur" Le fils de Dieyna Baldé n'est pas l'homonyme de "Bougazeli"- La vérité sur ce nourisson finalement reconnu par "Diop Iseg".



Pas plus tard que dimanche dernier, nous écrivions ce qui suit:

Samedi 11 avril 2020, il a été écrit par une certaine presse que le fils de Dieynaba Baldé a été prénommé Seydina Fall alias " Bougazelli". Qui purge sa sentence dans l'univers carcéral on ne peut plus abscons pour une raison connue.



Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que c'est une "false information" (fausse information).



En effet, contrairement à ce qui a été relaté un peu partout, Mamadou Diop que d'aucuns surnomment "Diop Iseg", qui a finalement reconnu la paternité du bébé de sa tristement célèbre Dieyna, a jeté son dévolu sur une de ses veilles connaissances pour le choix du prénom.



Le gars, qui se nomme Seydina a eu, nous souffle-t-on, à tendre la perche à "Diop Iseg" durant la période des vaches maigres. Vous aurez donc compris que c'est en guise de reconnaissance que l'enfant a été baptisé Seydina Diop. Et, comme disait un illustre penseur: "Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde, est la reconnaissance."





Dans la vidéo que nous postons, in extenso, afin que nul n'en ignore, le frère de Dieyna confirme nos écrits. Et, comme on nous l'a appris à l'école, il faut recouper les informations recueillies :

• trouver les convergences et les divergences sur les faits,

• faire attention aux ressemblances et aux dissemblances dans la formulation des faits.



Malheureusement, nombre d'organes de presse de la place n'ont pas jugé utile, pourrait-on dire, de recouper. Même "L'Observateur", qui se dit sérieux, a été léger, très léger même dans le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler le baptême du garçon de Mamadou Diop Iseg. Comme vous le voyez dans cette capture d'écran (image qui illustre leur Une), le quotidien dakarois a titré , mardi 14 avril 2020, "Dieyna devient la maman de Seydina Diop Bougazelli". Cent commentaires !

