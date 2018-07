La vidéo qui tranche entre Mbappé, Ronaldo et Messi à 19 ans ! SUNUBUZZ – Âgé de 19 ans, Kylian Mbappé s’impose au haut niveau et bouscule la hiérarchie. Déjà champion du monde, le jeune Français aux origines camerounaise et algérienne est comparé au roi Pelé et, est promis à une grande carrière

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Une vidéo le comparant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge montre que les deux quintuples ballon d’Or étaient meilleurs. Regardez !

