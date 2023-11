La ville de Kédougou « fin prête » pour accueillir Macky Sall et le gouvernement

La ville de Kédougou est ‘’fin prête’’ pour accueillir le chef de l’Etat, Macky Sall, qui entame ce lundi avec son gouvernement une tournée économique par cette région du sud-est, a assuré son maire Ousmane Sylla.



‘’Kédougou est fin prête pour accueillir le président de la République et tout son gouvernement pour cette tournée économique tant attendue dans la capitale régionale du sud- est. Et c’est un moment très important pour les populations de Kédougou’’, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’APS.



Le maire de la ville de Kédougou a remercié le président de la République et son gouvernement pour les ‘’multiples efforts et investissements ayant permis de doter la localité d’’’infrastructures structurantes’’.



Il a cité la santé, la sécurité et l’approvisionnement en eau comme étant les secteurs qui en sont les bénéficiaires, évoquant aussi les actions dans le domaine de l’équité sociale et territoriale.



Ousmane Sylla a plaidé pour la construction de la route de Fongolimbi et la modernisation de tous les foyers religieux de la région de Kédougou.



Durant son séjour de deux jours à Kédougou, le chef de l’Etat présidera un conseil présidentiel sur le développement de la région.



Il va procéder également à une série d’inaugurations et de lacements de travaux des projets du programme de modernisation des villes (PROMOVILLES).



