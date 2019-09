Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LaShawn Daniels: Le parolier de Lady Gaga et Beyoncé est mort à l'âge de 41 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 13:35 | | 0 commentaire(s)| LaShawn Daniels, connu pour avoir collaboré avec les plus grandes stars hollywoodiens pendant plus de vingt ans, est mort ce mercredi 4 septembre 2019, dans un accident de voiture survenu en Californie.





Il était connu par toutes les grandes stars hollywoodiennes. LaShawn Daniels, méconnu du grand public, était l'un des paroliers les plus influents dans le showbiz américain depuis plus de vingt ans.



Mais ce mercredi 4 septembre 2019, l'homme âgé de 41 ans s'est tué dans un accident de la route en Californie. C'est son épouse éplorée, April Daniels, qui en a fait la triste annonce via son compte Instagram : "C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès notre mari, père, et ami bien aimé, LaShawn Daniels, qui a été victime d'un accident de voiture fatal en Caroline du Sud. Producteur lauréat d'un Grammy Award et auteur-compositeur, Daniels était un homme doté d'une foi extraordinaire et un pilier dans notre famille".



En vingt ans de carrière, LaShawn Daniels avait côtoyé les plus grandes stars internationales. Il a notamment écrit la chanson "The Boy is mine" pour Brandy Norwood, "Say my name" pour les Destiny's Child, "You rock my world" pour Michael Jackson, "It's not right but it's okay" pour Whitney Houston, "If you had my love" pour Jennifer Lopez ou encore "Tell Me" pour Melanie B. En 2001, sa collaboration avec les Destiny's Child lui permet d'ailleurs d'obtenir le Grammy Award de la chanson de l'année R&B. Il avait été à nouveau nommé dans cette catégorie dix ans plus tard, grâce à sa collaboration avec Tamar Braxton, pour le titre "Love and War".



Depuis plus de vingt ans, LaShawn Mendes collaborait avec le grand producteur hollywoodien Rodney Jerkins, connu pour avoir fait travailler toutes les plus grandes stars internationales. L'homme, âgé de 42 ans, a successivement fait triompher les Spice Girls, Toni Braxton, les Destiny's Child, Whitney Houston, George Michael, Michael Jackson, Tyra Banks, Beyoncé, Jay-Z, Ciara, 50 Cent, Pussycat Dolls, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Nelly Furtado, Justin Bieber, Alicia Keys, Sam Smith. Un palmarès impressionnant, auxquels s'ajoutent aussi les noms de Mariah Carey, Lionel Richie, Britney Spears ou encore Pitbull.



















Accueil Envoyer à un ami Partager