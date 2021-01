Labo de conditionnement de la cocaïne à Ngaparou: Ousmane Hamady Diaw pilotait les opérations

Arrêté dans le cadre de l’enquête faisant suite à la saisie de 675 kilos de cocaïne à Ngaparou, le 28 décembre dernier, l’entrepreneur belge Jean Yann Dominique Blain a été écroué, lundi 25 janvier, pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, blanchiment de capitaux et vol en réunion.



Le Belge, tout comme le « chimiste » espagnol qui s’activait dans le « labo », n’est que l’arbre qui cache la forêt.



Selon « Libération », la villa meublée où la drogue était conditionnée, a été louée par un Franco-sénégalais du nom d’Ousmane Hamady Diaw, qui partageait, à Dakar, le même immeuble que Jean Yann Dominique Blain.



Le mis en cause principal, « qui est le chef de ce cartel », possède plusieurs bien à Dakar et dans la Petite-Côte, et aurait au moins trois fausses identités. Il est aussi impliqué dans plusieurs affaires de drogue en France. L’enquête se poursuit.

