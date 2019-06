Lac Rose: 3 jeunes meurent noyés

Le président de l’Association des maitres-nageurs et sauveteurs et surveillants de baignade du Sénégal, Ibrahima Fall, a annoncé que 3 jeunes sont morts noyés, hier, dans le Lac Rose. Les corps des gamins n’ont toujours pas été retrouvés.



« Les faits se sont déroulés vers les coups de 17h. Mais, les sapeurs-pompiers, alertés, n’étaient pas sur les lieux alors qu’il commençait à faire nuit . C’est une plage non autorisée et non surveillée mais fréquentée par des milliers de personnes », explique-t-il.



En plus de ces trois personnes disparues, Ibrahima Fall informe qu’un autre corps a été retrouvé le même jour au niveau de la plage de Gadaye. Il a passé trois jours dans la mer avant d’être retrouvé.



Les autorités doivent prendre des mesures pour mettre fin à ces nombreux cas de noyades d’adolescents. D’autant que de beaucoup de plages sont interdites de baignade, indique M. Fall.



