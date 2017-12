Lac de Guiers 2 avertit : « Contre Modou Lô, le sang doit gicler »

Lac de Guiers 2 a hâte d’en découdre avec Modou Lo. En entretien avec le journal « Les Echos » de ce samedi, le lutteur, chef de file l’écurie Walo promet le feu à son adversaire du 28 janvier 2018.



Après les multiples reports de son combat contre Modou Lo, le puncheur de Walo s’entraîne tout de même très dur au grand bonheur de ses inconditionnels. « Les entraînements sont une passion avant tout et, malgré les nombreux reports, je n’ai jamais levé les pieds. Non, jamais, c’est un duel capital et la victoire est primordiale pour moi, mon écurie et mes fans », se plait-il à dire.



Sûr de lui, il promet de rendre la vie dure au"Roc" des Parcelles Assainies au soir du combat « Que ça soit clair. Ce sera un duel difficile, il faut que le sang coule. Il me connaêt bien. L’affrontement est inévitable et je veux que ça soit une bagarre très âpre. Une bagarre au vrai sens du terme », promet-il.



« Il ne peut pas me perturber. J’en ai vu de toutes les couleurs (…) Je l’attends de pied ferme, je suis zen. Aucun lutteur ne peut me mettre la pression. Mon calme et mon sang-froid, je les garde toujours, en toute circonstance. Mais une fois une fois dans l’enceinte, il saura de quel bois je me chauffe», avertit celui que la presse sportive surnomme "le puncheur du Walo".











Cheikh T. Sy (stagiaire) Learl.net