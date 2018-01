Lac de Guiers 2 sur son combat contre Modou Lo : « C’est à moi d’aller chercher la victoire »

« C’est mon combat, donc je dois lutter pour le remporter. Donc, je vais l’attaquer et le battre. Je ne l’attendrai pas, c’est moi qui vais diriger le combat », a-t-il laissé entendre.



« Il n’y aura pas de nul cette fois »



Tenu en échec lors de son premier combat contre Modou Lo, Lac de Guiers 2 a assuré que cette fois, « il n’y aura pas de nul ». « Je vais lui donner trois minutes comme Yékini. Il faut s’attendre à un combat explosif, on doit faire plaisir au public. Je n’ai pas peur d’être cogné, mais s’il reste sur ses gardes, je le soulèverais », a-t-il prévenu.



Le chef de file de l’écurie Waalo a par ailleurs évoqué le soutien que Balla Gaye 2 et Sa Thiès lui ont apporté. « L’union fait la force, on parle de Guédiawaye, donc, il fallait que Balla Gaye et Sa Thiès viennent me soutenir. Nous sommes des frères avant tout », a-t-il précisé, appelant à mettre de côté l’aspect ethnique. « Nous sommes tous des Sénégalais », a-t-il soutenu, indiquant que son absence lors de la remise du drapeau, était indépendante de sa volonté.