Laeticia Hallyday échoue: L'annonce de dernière minute qui fait mal, très mal...

C'est un énorme désaveu pour Laeticia Hallyday. Les fans de Johnny ont décidé, malgré le fait qu'elle aurait souhaité faire interdire le projet, de se ruer sur le tout premier album de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal du Taulier.



Ce dernier est, comme le rapportent nos confrères de Gala, numéro un des ventes d’albums en France avec Puisque c’est écrit. Cet opus s'est vendu à 27 422 exemplaires en une semaine, un score auquel la maman des adorables Jade et Joy ne s'attendait sûrement pas.



D'ailleurs, Jean-Baptiste, lui aussi, a été extrêmement surpris par l'accueil réservé à son album. "Je ne m'attendais pas à tout ça. Cela va très vite. Il y a trois ans, j'étais au fond du trou et aujourd'hui, je prépare une tournée des Zéniths", a-t-il en effet confié au Parisien.



"Il comble le manque. Jean-Baptiste me rappelle par sa voix et son humilité mon idole. J'espère qu'il va se faire un nom, car c'est un vrai artiste", a affirmé de son côté, une fan de la première heure de Johnny Hallyday au quotidien, au sujet du nouveau phénomène.



Si Laeticia et Sébastien Farran avaient sorti les griffes en découvrant les projets de Jean-Baptiste, aujourd'hui, ils font face à un échec. L'homme en question peut exercer librement sa passion et semble être déterminé à exister le plus longtemps possible dans l'univers de la musique. Il peut même compter sur Pierre Billon, un ami de Johnny et sa dernière épouse, qui lui a récemment fait de jolis compliments.