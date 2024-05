Lamarana et Lamine Ndiaye, invités de l’émission « Parlons Culture » de Leral TV, animée par Mor Kharma (Pirates de Dieuppeul) Lamarana et Lamine Ndiaye, invité de l’émission, « Parlons Culture » de Leral TV, animée par Mor Kharma (Pirates de Dieuppeul), ont passé en revue les difficultés de la culture sénégalaise. Les deux ténors très au coeur des réalités culturelles du pays ont fait un diagnostic exhaustif de l’industrie culturelle et des politiques culturelles développées par les différents gouvernements, de Senghor à Macky Sall. Ils exhortent à une meilleure dynamisation des différents pans culturels, afin de rendre à la culture sénégalaise, son mérite.

