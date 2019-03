Lamine Bâ, membre de la Fédération des cadres libéraux : « les instances du Pds sont en léthargie » Le Pds doit opérer sa mue. C’est l’avis de Lamine Bâ, membre du de la Fédération des cadres libéraux qui estime que « les instances (du parti) sont en léthargie, à commencer par la Fédération des cadres libéraux ». Dans une interview accordée au "Quotidien", Lamine Ba estime « qu’il faut aller dans le sens de la reconstruction du parti. De refaire un nouveau parti ».

Quid de la position et du rôle de Me Wade à l’avenir, Lamine Bâ souligne, « nous avons besoin de lui. Son âge ne doit pas poser un problème et ne doit pas faire l’objet de débat. Par conviction, nous avons encore besoin de lui ».



Selon Lamine Bâ, « on ne peut trouver un meilleur secrétaire général que Wade ». Sur la question d’une éventuelle amnistie pour Karim Wade, le responsable libéral s’interroge, « est-ce que Karim a demandé une amnistie ? » Et de poursuivre, « je pense qu’on rendrait mieux service au Président Macky Sall en l’aidant à aller dans le sens de respecter les droits des Sénégalais. C’est ce qu’on lui charge de faire. Tout autre discours est politicien, opportuniste et démagogique ».

