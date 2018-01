Lamine Sané, Werder Brême (Allemagne) : « Je suis apte à revenir en sélection »

Lamine Sané clame son envie de retrouver la Tanière pour participer au Mondial Russie 2018. Si certains pensent qu’il n’est plus en odeur de sainteté chez le sélectionneur national Aliou Cissé, le sociétaire de Werder Brême soutient que leurs relations sont au beau fixe, dit-il.



« Le Sénégal est toujours dans mon cœur. Jouer une Coupe du Monde est le rêve de tout footballeur. J’ai « sacrifié » la dernière CAN pour soigner mon genou. Aujourd’hui, Dieu merci, ça va mieux. Comme je l’ai dit, là je suis apte à faire mon retour en équipe nationale. Mais, c’est au coach de faire ses choix. Personnellement, je suis ouvert. »



Concernant la poule du Sénégal à la Coupe du monde, Lamine estime qu’ « il n y a pas de poule facile dans une compétition. Tous les pays viennent pour défendre leurs couleurs. Ce sont des équipes avec leurs potentiels et atouts. Mais, comme on le sait tous, le Sénégal n’ira pas en victime expiatoire. Au contraire, on y va pour jouer crânement nos chances. Nous avons un très bon effectif. Et je n’ai pas de doute là-dessus, le Sénégal va faire mal dans cette compétition ».