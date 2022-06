Lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal : Abdoul Mbacké tire sur Macky Sall et son troisième mandat Prenant la parole ce vendredi 3 juin 2022, face à la presse, lors du lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, le député Abdoul Mbacké n’a pas mis de gants pour tirer sur le régime de Macky Sall et Benno.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, les résultats des élections locales, à l'issue desquelles l’opposition a raflé les grandes villes et départements, sont déjà une annonce de leur majorité prochaine à l’Assemblée nationale. Ce sera le moment de descendre Macky Sall et son régime, qui ne vise qu’un troisième mandat et pour cela, devra passer sur leur cadavre.



Dénonçant une injustice, il a exigé que Khalifa Sall et Karim Wade soient rétablis dans leurs droits. C’est le pourquoi d’une nécessité d’avoir la majorité forte à cette assemblée, une majorité pour réparer ces injustices.



Autre bombe larguée, Macky Sall n’est là, selon lui, que pour faire la promotion des homosexuels et LGBT. La preuve, il a reçu un de leurs leaders, qui lui a d’ailleurs promis un financement pour ses projets. Il faut répondre par le vote de cette loi, exigée par les guides religieux et criminalisant l'homosexualité.



