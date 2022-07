Lancement de l’inter-coalition Wallu-YewwI au Nord : Ousmane Sonko attendu à Matam, demain 21 juillet 2022 C’est dans un lieu privé, à Ourossogui, que s’est tenue la rencontre pour le lancement de l’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal. Des militants et sympathisants venus des communes de Bokidiawé, Thilogne, Oréfondé, Nabadji y ont pris part. Les têtes listes respectives des deux coalitions, Banta Wagué et Bineta Anne, ont taclé sévèrement le régime de Macky Sall.

La tête de liste départementale, M. Wagué, dans sa déclaration, a magnifié cette union mais n’a pas manqué, comme à l’accoutumée, de tirer sur Macky Sall et son régime.



« Ce régime, sous la conduite de Macky Sall, est en train d’orienter le pays vers le chaos, avec une justice contrôlée par un président politicien, l’entrave aux libertés individuelles et collectives, la hausse des denrées de première nécessité, la promotion honteuse de cette contrevaleur de l’homosexualité et la persistance d’un régime à réaliser son projet funeste d’une troisième candidature », a dit Banta Wagué.



C’est une annonce qui fait trembler le camp adverse. Après sa visite agitée dans le nord du pays en 2019, le leader du Pastef Ousmane Sonko est attendu dans le Fouta, le 21 juillet 2022, qui coïncide avec la veille du (Bfem).



Une stratégie est déjà mise en place pour l’accueil chaleureux que les militants et sympathisants lui réservent. Et ils assurent déjà sa sécurité dans une zone que les militants de Benno Bokk Yakaar considèrent comme le «titre foncier» du Président Macky Sall.



Pour son accueil, une caravane est prévue mais l’heure d’arrivée reste confidentielle, selon Banta Wagué. Le coordonnateur départemental de Yewwi askan wi appelle les populations du Dandé Maayo, du Walo et du Diéri, à se mobiliser pour accueillir Ousmane Sonko.













