Lancement de la feuille de route du candidat Idrissa Seck, les cadres rewmistes théorisent le ‘’Sénégal first’’

Le candidat, Idrissa Seck, dévoilera son programme global de campagne en novembre-décembre. A l’horizon 2019, Rewmi s’engage à déconstruire le plan Sénégal émergent, mais aussi à travailler à un programme alternatif ‘’’très diffèrent du PSE, plus efficace que le PSE sans payer 2,5 milliards de FCFA à un cabinet étranger’’.



Apres les échecs aux présidentielles 2007 et 2012, la cellule des cadres de Rewmi qui lançait sa feuille de route, samedi dernier, dit s’inspirer cette fois-ci de Donald Trump avec sn slogan ‘’america first’’. « Nous sommes dans une posture ou notre slogan serait le Sénégal d’abord, Sénégal first. Et c’est là où le président Macky Sall a échoué malheureusement. Il n’a jamais su mettre les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts des étrangers », a soutenu le coordinateur de la cellule des cadres (CECAR), Abdourahmane Diouf.









Le Quotidien