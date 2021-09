Lancement de la grande coalition: Déthie Fall et le PRP de la partie cet après midi Déthié FALL et le Parti Républicain pour le Progrès informent l'opinion nationale et internationale de leur décision de participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition pour les élections locales prévue ce vendredi après midi au Fun City.

Le désistement de certains partis comme le Parti Démocratique sénégalais (Pds), Bokk Guis-Guis entre autres, n'a pas découragé certaines structures comme le parti Républicain pour le Progrès dirigé par Déthié Fall.



En effet, Ils invitent par ailleurs l'opposition et les forces vives de la nation à l'unité pour la préservation de la démocratie sénégalaise et la satisfaction des attentes des populations.



Pour rappel, l'"autre fronde" a parlé de décisions fallacieuses de la Coalition qui a pris d'autorité des mesures sans les avertir.



