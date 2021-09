Lancement de la grande coalition de l’opposition: Malick Gackou partant Le président du Grand parti Malick Gackou va participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition. En effet, après de larges concertations, le bureau politique du Gp a donné mandat à son leader pour qu’il prenne part à la rencontre.





Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 13:17

"Le Bureau Politique du Grand Parti (BP/GP) après de larges concertations a pris les décisions suivantes :

1. Donne mandat au Président Malick Gakou de participer à la cérémonie de lancement de la coalition et de signer la charte cet après-midi à 16h.



2. Demande au Président Malick Gakou avec ses pairs de ne ménager aucun effort pour favoriser les conditions du renforcement de l'unité de l’opposition et des forces vives pour une large victoire du Peuple au soir du 23 janvier 2022



Fait à Dakar le 02 Septembre 2021

Pour le Bureau Politique

Prof El Hadji Diawara

Porte-Parole du Grand Parti"

