Lancement de la plateforme "Déclaration médias du Sénégal" pour encadrer le secteur de la presse

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a lancé, vendredi, à Dakar, la plateforme Déclaration médias du Sénégal, un instrument dont l’objectif est d’encadrer et dynamiser le secteur des médias au Sénégal, informe l'Aps.



La plateforme Déclaration médias du Sénégal permettra aux médias de s’enregistrer et de s’identifier auprès du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



‘’Je demande aux organes de presse de commencer à s’enrôler, car cette plateforme sera l’unique référentiel où les entreprises de presse peuvent se faire reconnaître par l’Etat du Sénégal’’, a-t-il dit, lors de la cérémonie officielle de lancement de ladite plateforme.



‘’Les organes de presse doivent s’enregistrer sur cette plateforme. J’invite encore une fois de plus tout le secteur à jouer le jeu. Aidez-nous à vous aider pour qu’on puisse ensemble développer le secteur”, a-t-il lancé aux acteurs des médias, relate la même source.