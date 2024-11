Lancement des préparatifs du SIERA 2025 : Un grand rendez-vous en vue Le Sénégal se positionne une nouvelle fois comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique. L’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER) a officiellement lancé les préparatifs du Salon International des Énergies Renouvelables et de l’Environnement en Afrique (SIERA 2025), lors de la première réunion de son comité scientifique, tenue le mercredi 27 novembre 2024.

Organisée en collaboration avec le partenaire Excaf Events, cette rencontre stratégique a réuni des personnalités de premier plan, notamment M. Kader Diop, représentant de l’ANER, Mme Anta Diack, du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines (MEPM), et Mme Marième Diagne, d’Excaf Events. Plusieurs autres acteurs clés du secteur des énergies renouvelables ont également pris part à cette réunion.



La session a permis de définir une feuille de route claire et un cadre de réflexion autour du thème principal de cet événement d’envergure. S’inscrivant dans une dynamique de développement durable, le SIERA 2025 entend positionner le Sénégal au centre des débats sur la transition énergétique en Afrique.



Un rendez-vous à ne pas manquer



Le SIERA 2025 se tiendra du 24 au 26 avril 2025, au Grand Théâtre de Dakar. Ce salon ambitionne de devenir une plateforme incontournable pour discuter des enjeux environnementaux et énergétiques sur le continent, tout en attirant investisseurs, experts et décideurs politiques.



Avec cette initiative, le Sénégal affirme son rôle de leader dans la promotion des énergies renouvelables et de la durabilité en Afrique.













