Lancement des travaux du Centre Mohamed Bin Zayed : La Der/Fj mobilise 17 milliards de francs CFA pour l’entreprenariat et l’innovation

Les travaux du Centre Mohamed Bin Zayed pour l’entreprenariat et l’innovation, projet initié la Der/Fj en faveur de l’entreprenariat et de l’innovation, sont lancés ce 14 février 2022. Selon le groupe Atepa qui se charge de la conception architecturale, le centre sera un équipement porteur de modernité, et viendra s’implanter sur un site de 3900 m² au quartier Mermoz, composé de 8 niveaux en plus de deux sous-sols destinés à accueillir 154 places de stationnement.



Totalisant une surface couverte de 26 375 m2, le bâtiment sera composé d’un RDC ouvert abritant un espace polyvalent de 1500 m2, propice aux rassemblements, échanges et la tenue d’évènements divers, d’une part, de 5 niveaux de plateaux-bureau qui accueilleront les nouveaux locaux de la DER, d’une autre part.



Deux autres niveaux recevront un auditorium d’une capacité d’accueil de 306 places, un espace FAB LAB, des studios, un espace gaming, un espace de co-working, une garderie, un centre de données ainsi que des locaux nécessaires au bon fonctionnement du centre.

La terrasse sera aménagée en partie et abritera en plus du restaurant de 160 couverts, une terrasse technique équipée de panneaux photovoltaïques pour répondre aux exigences de confort, d’économie et de performances thermiques du centre.



A partir du 4ème niveau, une cour permettra d’assurer une bonne distribution des locaux en réduisant les circulations, et un bon éclairage en offrant une entrée généreuse de lumière naturelle dans l’ensemble du projet. En somme, le centre Mohammed Bin Zayed se définira comme un ouvrage architectural intelligent d’exception, alliant esthétique, confort, fonctionnalité et pérennité.



17 milliards de francs Cfa pour le financement du projet



Le coût global du projet est estimé à 17 milliards de francs Cfa avec une contribution de 12 milliards de francs Cfa soit 20 millions de dollars du Fonds khalifa pour le développement de l’entreprise. Selon le délégué général de la Der/Fj, l’Etat du Sénégal va contribuer pour compléter le financement avec une enveloppe de 5 à 6 milliards de francs Cfa.

Pour Papa Amadou Sarr, ce « centre, pour une surface globale de 36000 m² est exclusivement destiné à l’entreprenariat et à l’innovation, aux jeunes et femmes du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest ». Dans la foulée, il souligne que le monde de l’entreprenariat peut s’attendre à un espace qui lui est dédié, en plein quartier Mermoz, pour venir y étudier, faire des séances d’incubation, d’accélération, des conférences et rencontres mais également avoir accès aux technologies de l’information et de la communication et aux derniers outils en lien avec la réalité virtuelle entre autres.



Le projet confié à l’expertise sénégalaise



A en croire le délégué de la Der/Fj, le projet sera fait en 18 mois et dit-il, nous comptons exclusivement sur l’expertise sénégalaise dirigée par le président du groupe Atepa Pierre Goudiaby Atepa qui a fait les plans, exécuté par le groupe Sertem.

