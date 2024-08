Lancement du 1er satellite aux Etats-Unis: Le Sénégal dans l’espace !

Des Ouah d’admiration et des sourires de fierté poussés par Dr Abdourahmane Diouf ont accompagné le moment historique. Le Sénégal a lancé, ce vendredi, son premier satellite (Gaïndé-Sat) en Californie, aux Etats-Unis.



C’était devant le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Dr Abdourahmane Diouf, le Coordonnateur du projet, Pr Gayane Faye, entre autres. Le projet, initié par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a impliqué un comité technique composé d’enseignants-chercheurs, d’institutions académiques sénégalaises, ainsi que la collaboration de structures bénéficiaires.



Le Professeur Gayane Faye, spécialiste en Sciences physiques explique que le satellite qui vient d’être lancé est un satellite 1U qui a deux missions principales : la collecte de données environnementales et une émission d’imagerie. D’ailleurs, c’est pour cela qu’on l’a appelé Gaindé Sat : Gaindé veut dire lion, c’est le totem du Sénégal. C’est également un acronyme qui signifie Gestion automatisée d’informations de données environnementales par satellite.

Bes Bi