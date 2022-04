Lancement du 20e congrès de l’Asea : Dakar accueille le monde de l’électricité du 14 au 21 juillet prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

Les activités s’inscrivant dans le cadre du 20e congrès de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique sont lancées aujourd’hui à Dakar, capitale sénégalaise. Le congrès de Dakar est, selon le coordonnateur de ce 20e congrès, une occasion historique pour poser au centre du débat africain les enjeux du secteur public de l’électricité et la performance des sociétés d’électricité africaines.



Plus que jamais, signale Moustapha Baidy Ba, le service public africain est interpellé pour répondre à de nombreux défis : l’aspiration des populations à accéder à l’électricité à moindre coût, les contraintes liées au changement climatique, les incertitudes de la géopolitique mondiale et ses corollaires, l’emploi des jeunes, l’implication du secteur privé local dans les investissements du secteur public et parapublic.



Face à ces enjeux, dit-il, les sociétés d’électricité ont un impératif de rester viable financièrement, résilientes et prospectives pour l’avenir.



Par conséquent, M. Ba souligne que ces problématiques et besoins du secteur public seront examinés pendant ce congrès sous divers prismes à savoir l’accès universel dans les zones rurales et périurbaines, la digitalisation des procédures, l’efficacité et l’optimisation énergétique, les bonnes pratiques en général.



A l’en croire, il sera marqué par une cérémonie d’ouverture le 14 juillet 2022 et une série de panels et tables rondes de haut niveau réunissant les ministres chargés de l’énergie, les responsables des institutions internationales, les partenaires techniques et financiers, les directeurs généraux, experts universitaires et le secteur privé.



Un forum spécial des directeurs généraux sur la gouvernance et le leadership, grand point d’attention du congrès aura lieu et une place importante sera réservée aux communications des sociétés d’électricité membres de l’Asea.



Une exposition riche et diversifiée



Le second volet de ce congrès qui est l’exposition des fabricants de produits et services aura lieu au centre des expositions près du Cicad.



Pour M. Ba, cette exposition de centaines d’exposants sera ouverte aux entreprises et au grand public et sera une occasion d’échanges, de partenariats et de découvertes des innovations et de l’état de l’art dans tous les domaines de l’industrie électrique.



Lors de la cérémonie de lancement de cette 20e édition, le coordonnateur a indiqué que le secteur privé national et international, les institutions, les structures entre autres sont invités à participer activement à cette exposition pour rencontrer des partenaires potentiels et identifier des pistes de solutions pouvant favoriser l’émergence d’une vraie industrie électrique africaine.



Pour la réussite de ce congrès, rappelle-t-il, un comité d’organisation de plus de 10 sous-comités a été mis en place pour répondre aux exigences d’une bonne tenue de l’événement.



Par ailleurs, il confie que le congrès se déroulant à Dakar, les sites d’hébergement privilégiés seront la station balnéaire de Saly portudale, dans le département de Mbour à environ une heure en voiture. Il précise en ce sens, qu’un important réseau de bus et de véhicules sera mis à disposition pour permettre aux participants de se déplacer.



Organisation de visites dans les sites touristiques



Des visites seront organisées, selon M. Ba, dans nos attractions touristiques à l’intention des visiteurs étrangers et internationaux. Aussi, ajoute-t-il, des visites techniques sur les sites phares de Senelec sont prévues pour partager l’expérience de cette dernière dans le développement considérable des réseaux de transport et des énergies renouvelables.



L’Asea a été créée dans les années 1970 pour, non seulement, former des cadres africains, bilingues et opérationnels mais aussi mettre sur pied une organisation capable de relever les défis des interconnections, de l’industrialisation du secteur électrique et de l’intégration énergétique du continent.



Depuis sa création, l’Asea, par son plaidoyer constant et ses initiatives, a réussi à mobiliser les énergies positives pour inscrire l’intégration dans tous les documents de politique énergétique du continent, renseigne Moustapha Baidy Ba. Le monde de l’électricité à Dakar, du 14 au 21 juillet 2022.



Bassirou MBAYE







Source : La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a lancé ce matin, avec l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (Asea), les activités du 20e congrès de l’Asea qui se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Sénégal). La cérémonie d’ouverture qui sera suivie d’une série de panels et d’autres activités, sera présidée par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall le 14 juillet prochain.Source : https://www.lejecos.com/Lancement-du-20e-congres-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook