Lancement du Collectif CR_BAS: Unis pour la réduction des prix des billets d'avion vers le Sénégal

En seulement une semaine, une pétition initiée par le CR_BAS a déjà recueilli plus de 2000 signatures, un nombre qui continue de croître, soulignant la solidarité et la détermination de notre communauté. Le collectif, rassemblant plus d'une centaine de membres, s'engage à jouer un rôle actif et influent dans le développement du Sénégal, tant sur le plan économique que politique.



Une préoccupation majeure a été soulevée par les membres de la diaspora : le désir de voyager fréquemment vers leur pays natal. Cependant, avec des prix de billets d'avion qui avoisinent les *1000 euros* par personne, cette possibilité devient pratiquement impossible pour de nombreuses familles.



Cette situation limite non seulement les visites familiales et le renforcement des liens culturels, mais entrave également les opportunités économiques et le soutien apporté par la diaspora au développement du Sénégal.



Le CR_BAS se mobilise pour faire pression en faveur d'une réduction significative des tarifs aériens, permettant ainsi à plus de Sénégalais de participer au développement de leur pays d'origine. Nous appelons à une prise de conscience collective et invitons tous les acteurs concernés à se rallier à notre cause.



Le collectif CR_BAS

C = Collectif

R = Réduction

B = Billets

A = Avion

S = Sénégal