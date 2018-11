Lancement du Domaine agricole communautaire de Sangalkam: les populations préparent la venue de Macky Sall, le 24 novembre

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Dans le cadre du lancement du Domaine agricole communautaire (DAC) de Sangalkam, Les populations comptent réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, le 24 novembre prochain. À cet effet, le ministre de la Pêche Oumar Guèye a convoqué une Assemblée générale qui a enregistré la présence massive des responsables de la mouvance présidentielle des 4C.





Ablaye Ngom, responsable politique à Sangalkam a profité de cette occasion pour manifester sa volonté de travailler aux côtés du ministre Oumar Guèye, pour la réélection du Président Macky Sall.

Le Programme des domaines agricoles (PRODAC), mis en œuvre depuis quelques années par le gouvernement sénégalais, a pour but de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural, par la promotion de l’entrepreneuriat agricole des jeunes.



Les DAC sont destinés à devenir "de véritables agropoles: lieu d’insertion de jeunes diplômés d’écoles de formation aux métiers de l’agriculture et disciplines connexes, mais également de promoteurs privés désireux d’investir le secteur aussi bien dans ses activités de production que dans celles de transformation et de services ».













