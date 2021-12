Lancement du TER. Sangalkam réserve un accueil triomphal au Président Macky Sall Le TER, train express régional, entre enfin en gare ce lundi. Les premières rotations officielles démarrent, sur 35 kilomètres entre Dakar et Diamniadio, après plusieurs reports.

Venu avec tous les membres de son gouvernement, le Président de la République Monsieur Macky Sall a été accueilli par une forte mobilisation des responsables et militants de la commune de Sangalkam.



Ces lieutenants de Oumar Gueye n'ont pas raté la mise en circulation du TER. Pancartes, bâches, tee-shirts à l'effigie de leur mentor Oumar Gueye, ils ont bravé le soleil pour occuper les premières places et accueillir leur Président. '' A chaque fois que le Président Macky Sall arrive ici à Diamniadio, c'est le ministre Oumar Gueye qui mobilise tous ses responsables et militants pour venir accueillir le Président et ses invités, nous dit ce militant.



Il faut noter que plus de 100 cars Ndiaga Ndiaye et des véhicules particuliers venus de la commune de Sangalkam ont été dénombrés. Ce qui dénote que cette zone est la chasse gardée du ministre Oumar Gueye, maire sortant et tête de liste de la coalition Benno Book Yakar. Très satisfait de l'accueil populaire des militants et responsables de son ministre en charge des collectivités territoriales, Le Président Macky Sall a félicité la commune de Sangalkam.



