Lancement du programme « Banlieue Sûre » : 5 000 jeunes seront recrutés pour renforcer la sécurité à Guédiawaye, Pikine et Keur Massar Face à l’augmentation des agressions et des troubles en banlieue, l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a lancé une initiative innovante intitulée « Banlieue Sûre ». Ce programme inédit vise à renforcer la sécurité à Guédiawaye, Pikine et Keur Massar, à travers un dispositif combinant présence humaine et technologie de surveillance. "leSoleil.sn"

L’annonce a été faite mardi lors d’un Comité départemental de développement (CDD), présidé par le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye, qui a salué cette démarche proactive. Ce projet prévoit le recrutement de 5 000 jeunes, qui seront formés en partenariat avec les forces de sécurité, pour garantir une couverture efficace du territoire.



Les discussions ont mis en lumière l’inquiétude grandissante des populations face aux violences souvent enregistrées lors des événements populaires, tels que les combats de lutte ou les Navétanes. Les autorités locales ont souligné l’importance d’une implication collective, appelant à la responsabilité de chacun pour assurer la réussite de ce programme.



L’objectif principal du projet « Banlieue Sûre » est de favoriser une sécurité durable en banlieue dakaroise, en intégrant prévention, réactivité et innovation technologique. Des systèmes de surveillance modernes seront déployés en complément d’une présence humaine renforcée sur le terrain, pour une efficacité optimale.



Pour l’ASP et les forces de défense, cette initiative est un pari ambitieux, mais essentiel, pour restaurer la sérénité dans ces zones souvent touchées par l’insécurité. « La collaboration avec les forces de sécurité est primordiale pour réussir cette mission. Nous voulons garantir la tranquillité des habitants et leur offrir un environnement paisible », a déclaré le préfet.















