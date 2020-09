Lancement officiel de la "TNT TOUR SENEGAL": Matar Bâ et Abdoulaye Diop donnent le signal Pour matérialiser la volonté du président de la République Macky Sall, par rapport à la démocratisation de l’accès aux services de la télévision numérique terrestre (TNT), avec plusieurs dizaines de chaînes nationales et internationales, le Maire de Fatick, M. Matar Bâ a présidé ce matin, la Cérémonie officielle de lancement de la « TNT TOUR SENEGAL », en compagnie de son collègue M. Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

L’objectif de cette tournée nationale de distribution de décodeurs, subventionnés par le Fond de développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) en partenariat avec la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), est d’assurer le respect du principe d’équité territoriale et d’égalité des citoyens dans l’accès au service public numérique.



Deux temps forts ont marqué le discours du Maire de la Commune de Fatick, au cours de cette belle cérémonie.





D’une part, le Premier magistrat a insisté sur la nécessité « d’ adapter le service public pour satisfaire qualitativement et quantitativement les besoins des téléspectateurs de la commune ». A cet effet, le basculement vers la TNT constitue une évolution technologique de l’audiovisuel, pour un meilleur confort visuel et d’écoute. Cette transition permettra aux Fatickois de vivre une nouvelle expérience de la télévision en bénéficiant de la disponibilité d’un service très haut débit, d'une qualité d’image haute définition, de l’accès gratuit à au moins 17 chaines nationales, d'un dispositif facile.



D’autre part, Monsieur le Maire Matar Bâ s’est également réjoui de cette nouvelle ère du numérique, qui participe, entre autres, à la construction d’une citoyenneté responsable par l’accès à l’information. En effet, la lutte contre le gap numérique afin de réduire la fracture sociale et la distribution des décodeurs à 120 000 foyers vulnérables au Sénégal, permettront de booster une citoyenneté consciente.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos