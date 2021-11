Lanciné Camara: "Il ne faut pas laisser tomber le Mali aux mains des jihadistes..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse ce mercredi 17 novembre 2021 à la Maison de la presse de la Guinée, Lanciné Camara, Président de l'UIJA (Union Internationale des Journalistes Africains), a lancé un message fort à l'endroit de la gauche française, les communistes, les socialistes, des personnalités comme Melenchon, etc.



En effet, en vrai panafricaniste, Lanciné Camara lance un cri fort pour demander à Macron de ne pas laisser tomber le Mali aux mains des jihadistes, même s'il y a eu des incompréhensions. Un message fort bien apprécié du côté du Mali, de la Guinée ainsi qu'au niveau de la diaspora. Le Président de l'UIJA continue à être fidèle à ses convictions et à mettre tous les atouts de son côté, pour une libération véritable de l'Afrique !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos