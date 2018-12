Langue de Barbarie : Découvrez l’acte héroïque de cet homme de 74 ans

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Massène SENE, 74 ans, pêcheurs à Tassinère a posé un acte héroïque. Selon nos confrères de NdarInfo, ce vieil homme a sauvé la vie à 4 pêcheurs qui gisaient sur une bande de terre, non loin de la brèche.

Après le chavirement de leur embarcation, ces pêcheurs saisis par le froid, ne pouvaient plus nager. Masseck SÈNE les a secourus au prix de sa vie. Il les a portés et placés sur son embarcation. Arrivé sur la terre ferme, il a appelé au secours et des volontaires sont venus le soutenir.