Lansana Badiane, « l’escroc virtuel » qui fait trembler les régies publicitaires de Dakar.

Lansana Badiane utilise ainsi les panneaux d’autrui à Dakar déjà en location, sans les avoir auparavant loués et à l’insu des propriétaires de ces mêmes panneaux. Et celui qui est connu sous le nom de Lass Productions, est aussi un conseiller municipal à la Mairie de Grand Yoff d'y mettre courageusement ses visuels sur lesquels, il y a lui et le président Macky Sall pour faire la campagne électorale pour la coalition Benno Bokk Yakaar.



Sur son profil LINKEDIN, Lansana Badiane est justement le « Chief Executive Officer (C.E.O) de LASS PRODUCTIONS et il est spécialisé en Relations publiques et communication ».



Il y revendique aussi son appartenance à la Coalition présidentielle et à la commune de Grand Yoff, et révèle aussi avoir travaillé à Publicis Groupe.



Présentement, Lansana Badiane serait actuellement « le Directeur général d’une agence de communication et d’événementiel au Sénégal : LASS PRODUCTIONS ».



Lansana Badiane serait diplômé de « l’I.T.I.C Paris (Institut des Techniques Informatiques et Commerciales), avec un Master européen en management et stratégie d’entreprise (M.S.E) et d’un M.B.A en Management des Produits Industriels ».



Last but not least, Lansana Badiane clame avoir aussi travaillé au niveau de A.T.I TECHNOLOGIES, tout en étant un agent marketing chez Patisen.



Et ce même Lansana Badiane déclare avoir comme objectif : « Apporter mon expertise aux organismes publics ou privés dans mes différents domaines de compétences ».