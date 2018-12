Lansana Gagny Sakho "brûle" le programme « ignorant » de Pierre Goudiaby Atépa

Sur page facebook, Lansana Gagny Sakho a tout simplement « porté le gilet jaune » pour brûler le programme utopique et teinté d’ignorance de Pierre Atepa Goudiaby, qui a été officiellement investi candidat à la présidentielle de 2019 dimanche.



Pierre Goudiaby Atepa ne va pas apprécier cette boutade sur les réseaux sociaux de Lansana Gagny Sakho.



« Multiplier le PIB par 3 en 5 ans, un métier pour tous les Sénégalais de 18 ans, connecter tous les citoyens sénégalais, le Sénégal exportateur de voitures électriques’ », ce n’est pas de la démagogie, mais, de l’ignorance Pierre Atepa », a martelé Lansana Gagny Sakho sur sa page facebook.



Gouvernement de 12 membres ; suppression de la caisse noire ; emploi et éducation pour tous ; zéro corruption, sont entre autres, les lignes saillantes du projet de société de Pierre Goudiaby Atépa.



En effet, Pierre Goudiaby Atépa a été officiellement investi dimanche candidat à la présidentielle de 2019 qui se déroulera le 24 février 2019.













Leral.net.



